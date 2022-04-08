В TRACECA работают над реализацией документов по новым проектам

На сегодня в TRACECA работают над практической реализацией документов, принятых на заседании Межправительственной комиссии (МПК) 21 октября 2021 года.

Об этом сказал в интервью Trend генеральный секретарь Постоянного секретариата МПК TRACECA Асет Асавбаев.

По его словам, в ходе заседания были приняты документы, которые определяют концепцию будущих действий стран-участниц Основного многостороннего соглашения (ОМС) TRACECA.

"Например, в рамках Концепции по цифровизации мы готовим техническое задание по созданию цифровой экосистемы TRACECA. Уровень цифровизации в странах TRACECA отличается, включая и направленность цифровизации. В ряде стран приоритет направлен, например, на один вид транспорта, тогда как в другой стране приоритетом является другой вид транспорта, и соответственно, если говорить в рамках международных перевозок, когда соседняя страна не проводит аналогичную работу, то нам потребуются дополнительное время или затраты, и моментальный эффект от цифровизации получить будет очень сложно. В этой связи планируется создать единую платформу, которая объединила бы все заинтересованные страны-участницы ОМС TRACECA, перевозчиков, контролирующие и другие органы, которые задействованы в процессе перевозки. Эта система предполагает создание соответствующих приложений для водителей, чтобы они могли работать онлайн на всем пути следования. Мы хотим посредством цифровизации повысить уровень сервиса, качество предоставления услуги и, соответственно, конкурентоспособность нашего коридора. Мы понимаем, что наш коридор очень непростой, ввиду того, что необходимо пересекать границы ряда стран и использовать разные виды транспорта. Вопрос создания этой цифровой экосистемы как раз и направлен на то, чтобы облегчить пересечение границ на всем пути следования по маршруту Европа-Кавказ-Азия. Кроме того, чтобы цифровые документы признавались, странам необходимо интегрироваться или пользоваться универсальной единой платформой, через которую они могут обмениваться данными", - сказал Асавбаев.

В период пандемии опыт Азербайджана, Турции и Ирана в части применения электронных TIR был передовым, и пандемия показала, что нужно ускоряться в вопросе цифровизации для обеспечения прохождения документов в электронном виде.

"Пилотирование применения электронных TIR первыми в мире было проведено странами TRACECA. Наши страны TRACECA (Азербайджан, Турция и Иран) показали, что этот инструмент применим, и надо его применять в перевозках. Сегодня к этому документу уже присоединились и Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Постоянный секретариат в период пандемии был акцентирован на принятии концептуальных и системных документов, которые бы в будущем регламентировали и координировали нашу работу. Кроме того, межправкомиссией были приняты концепции по цифровизации и контейнеризации, а также документ по рекомендациям по вопросам пересечения границ. Мы смогли сгруппироваться путем принятия плана действий на 2022-2026 годы, где мы по всем видам перевозок систематизировали все те меры, которые будем принимать. Конечно, здесь активность и вовлеченность стран является основным и главным принципом в принятии документов. Соблюдение странами этих рекомендаций, реализация мероприятий, конечно, является основополагающей частью нашей работы", - добавил Генеральный секретарь.

Он также сказал, что необходимо увеличивать количество курсирующих судов и делать основной упор на контейнеризацию.

"Мы должны решать проблемы с контейнерами. Наша концепция по контейнеризации направлена на то, чтобы системно и скоординированно решать эти задачи. Также мы планируем представить концепцию судна, которое должно эксплуатироваться на Каспии по меньшим тарифам. Отмечу, что на сегодняшний день паромное сообщение налажено между Казахстаном и Азербайджаном, а также между Туркменистаном и Азербайджаном. В контексте TRACECA (Азербайджан - Казахстан) паромные перевозки должны быть дешевле и конкурентоспособнее, и для этого мы проводим серьезные исследования. По их итогам намерены представить концептуальный проект конструкций судов, которые должны эксплуатироваться на Каспии, иметь большую вместимость и осуществлять перевозки по меньшим тарифам", - отметил генеральный секретарь TRACECA.

Он напомнил, что принятый 21 октября 2021 года на заседании МПК TRACECA документ под названием "Согласованность условий перевозок в период пандемии COVID-19" позволил осуществлять непрерывные грузоперевозки.

"В период пандемии коронавируса (в 2020 и 2021 годах), когда весь мир столкнулся с проблемами, которых ранее никогда не было, страны коридора Европа-Кавказ-Азия начали принимать различные меры реагирования на сложившуюся ситуацию. В этой связи Постоянный секретариат МПК TRACECA проводил работу по гармонизации принимаемых мер на границах стран - участниц коридора. Отмечу, что 21 октября 2021 года состоялось заседание межправительственной комиссии TRACECA, на котором все 13 стран TRACECA поддержали решения и рекомендации, подготовленные Постоянным секретариатом.

Председательство Азербайджана прошло эффективно ввиду того, что все документы, подготовленные в период председательства Азербайджанской Республики, были поддержаны и приняты МПК. Тогда на повестке дня было порядка 16 вопросов, подкрепленных 28 приложениями (в числе которых обзоры, рекомендации, концепции, планы действий, отчеты). Эти документы были очень важны. Так, например, один из них под названием "Согласованность условий перевозок в период пандемии" имел большое значение в перевозке грузов. Так, в начале пандемии все страны столкнулись с ограничительными мерами и начали предпринимать несогласованные шаги. Получилось так, что одну страну тогда можно было проехать транзитом, а другую - нет. Весь транспорт скапливался в той стране, территорию которой можно было беспрепятственно проехать. Кроме того, вводились нормы, согласно которым срок обязательного карантина для водителей составлял 14 дней. Водители должны были соблюдать ограничительные меры. Основная проблема касалась перевозок воздушным и автомобильным транспортом. В период пандемии не было проблем с железнодорожными перевозками. Морской транспорт также курсировал постоянно. Поэтому в период 2020-2021 годов мы также решали вопросы согласованных и гармонизированных требований, чтобы они были одинаковыми у всех наших стран. Когда страны вводили те или иные меры, мы их обсуждали, чтобы смягчить и сблизить позиции контроля. Таким образом у нас появился хороший документ "Согласованные условия перевозок", который определяет меры контроля на границе для импортных и транзитных грузоперевозок. Для транзитных грузоперевозок мы предложили более упрощенные условия проезда, и я рад, что на заседании МПК этот документ был поддержан. Таким образом, мы смогли осуществлять непрерывные грузоперевозки по коридору TRACECA", - подчеркнул Асавбаев.

Также он сообщил, что в связи с последними геополитическими событиями интерес к коридору TRACECA (Европа-Кавказ-Азия) с каждым днем возрастает еще больше.

"Необходимо отметить, что не каждый вид груза сможет переориентироваться на данный коридор, так как стоимость доставки будет отличаться. Конечно, когда есть один вид транспорта и мало транзитных стран, тарифы будут более приемлемыми. Ввиду того, что коридор TRACECA подразумевает разные виды транспорта, стоимость перевозки груза дороже. Также необходимо учесть нереализованный потенциал нашего коридора. Страны-участницы ОМС TRACECA вложили в свою инфраструктуру огромные инвестиции. Хочу отметить, что и TRACECA вкладывала в инфраструктуру стран-участниц. Так, например, для Азербайджана в рамках программы TRACECA за все время было выделено порядка 13,7 миллиона евро. Эти средства были выделены для обновления инфраструктуры Бакинского порта, железнодорожных путей, приобретения подвижного состава, реконструкции моста на границе с Грузией. Кроме того, средства предоставлялись на паромные комплексы Казахстана, а также выделялись Грузии и ряду других стран. Таким образом, маршруты коридора TRACECA на сегодня сформированы, имеют соответствующую инфраструктуру, компетенции, операторов, которые здесь работают. К примеру, в Азербайджане имеющаяся на сегодня инфраструктура позволяет увеличить существующий объем грузов в два раза. Для этого необходимы координация и интеграция между транспортными операторами", - сказал Асавбаев.

Говоря о возможности включения Зангезурского коридора в маршрут TRACECA (Европа-Кавказ-Азия), он сказал, что эти вопросы входят в полномочия МПК, предусматривая прохождение всей необходимой процедуры.

"Постоянный Секретариат приветствует все экономические и транспортные связи в регионе, а также развитие тех или иных маршрутов. Все это позволяет диверсифицировать транспортные маршруты. На наш взгляд, скорейшая разблокировка транспортных коммуникаций увеличит пропускную способность региона и позволит странам этого региона получить выгоду от привлечения тех или иных транзитных грузов. Вопросы открытия данного коридора лежат в политической плоскости. Необходимо решить вопросы, которые в дальнейшем создадут основу для его функционирования, это позволит говорить о пропускной способности коридора, пунктах пропуска, необходимых объемах инвестиций и ряде других аспектов. Мы ждем снятия этих политических вопросов, которые важны для того, чтобы Зангезурский коридор функционировал стабильно", - сказал генеральный секретарь TRACECA.