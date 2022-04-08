Американский университет приступает к сотрудничеству в Азербайджане

Состоялась онлайн-встреча между представителями Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана и Невадского университета США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

В мероприятии приняли участие профессор университета, директор предпринимательского центра "Озмен", специалист по международным бизнес-программам Мехмет Тосун, руководитель департамента проектов Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсаля Джафарова и руководитель портала EnterpriseAzerbaijan Матанат Мусаева.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о бизнес-среде и предпринимательстве в Азербайджане, международных инвестициях и привлечении иностранных инвесторов, инновациях и стартап-экосистеме, а также были обсуждены вопросы многостороннего сотрудничества между Невадским университетом и EnterpriseAzerbaijan.

Отметим, что меморандум о взаимопонимании между Центром анализа экономических реформ и коммуникаций и университетом вступил в силу в 2021 году.

Напомним, что EnterpriseAzerbaijan был создан в связи с осуществлением мер в соответствии со статьей 3.1.1 "Стратегической дорожной карты по развитию тяжелой промышленности и машиностроения в Азербайджанской Республике", утвержденной Указом Президента Ильхама Алиева.