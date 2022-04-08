За год в Доме МСБ в Евлахе предпринимателям оказано около 35 тыс. услуг

8 апреля исполняется год с начала функционирования Дома МСБ в Евлахе. В прошлом году Дом МСБ в Евлахе оказал предпринимателям 34 996 услуг. Из них 32 905 - услуги "G2B", 2 901 - услуги "B2B". Уровень удовлетворенности предпринимателей предоставляемыми услугами составил 99%.

Как сообщили Day.Az в пятницу в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, в настоящее время в Доме МСБ в Евлахе 9 государственных структур оказывают предпринимателям до 150 услуг "G2B", 5 частных компаний - до 70 услуг "B2B".

В прошлом году предприниматели больше всего обращались в связи с услугой по налогам и коммунальными услугами. Помимо этого, предпринимателям в Доме МСБ в Евлахе предоставляются услуги регистрации бизнеса, выдачи лицензии на предпринимательскую деятельность и сертификата происхождения, выписки недвижимости из государственного реестра, выдачи субсидии в аграрной сфере, разрешения на размещение рекламы в открытом пространстве, сертификата безопасности пищевых продуктов, банковские услуги. Больше всего услугами этого Дома МСБ пользовались предприниматели из Евлаха, Барды, Мингячевира и Агдаша.

Отметим, что Дома МСБ являются структурными подразделениями Агентства по развитию МСБ. В настоящее время действуют два Дома МСБ - в городах Хачмаз и Евлах. Основным преимуществом Домов МСБ является то, что предприниматели получают бизнес-услуги в едином пространстве, тем самым экономя свое время и операционные расходы.