Ожидается рост ненефтяного экспорта Азербайджана

В связи с геоэкономической и геополитической ситуацией в мире ненефтяной экспорт Азербайджана в 2022 году может вырасти.

Об этом сказал Trend глава департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Ниджат Гаджизаде, передает Day.Az.

По его словам, инфляция оказалась решающим фактором в успехе экспорта большинства стран в 2021 году.

"Со второй половины 2021 года рост цен на мировом рынке ускорился на фоне введения Россией нетарифного регулирования. Прогнозировать динамичный рост ненефтяного потенциала Азербайджана на фоне текущих геополитических конфликтов можно только теоретически. Нормализация ситуации и восстановление мира и стабильности в Восточной Европе может относительно снизить негативное влияние на экономический рост в 2022 году. Однако краткосрочное смягчение экономических и финансовых ограничений в отношении России, основного внешнеторгового партнера Азербайджана, в настоящее время не обсуждается. Если даже допустить, что это произойдет в краткосрочной перспективе, это в любом случае не сможет предотвратить спад в российской экономике", - сказал Гаджизаде.

Он также отметил, что практически эти сценарии будут продолжать вызывать инфляцию на мировых рынках.

"В результате ненефтяной экспорт будет увеличиваться за счет роста цен. Решающим фактором и движущей силой роста ненефтяного экспорта Азербайджана будет неорганическая химическая промышленность", - добавил глава департамента.