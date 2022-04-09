Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста восьмого апреля выросла на 2,16 доллара относительно предыдущего показателя и составила 104,85 доллара за баррель, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 2,17 доллара - до 102,77 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,25 доллара, составив 62,3 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, восьмого апреля повысилась на 2,15 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 100,43 доллара за баррель.