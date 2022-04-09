Швейцария рассматривает поставки газа из Азербайджана

Дефицит поставок российского газа не может быть полностью компенсирован внутри Европы, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, а также без сокращения потребления. При этом у Швейцарии есть важное преимущество, поскольку страна сможет продолжать получать газ с юга. Речь идет о голубом топливе из Северной Африки через Италию, а также поставках из Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Томас Хегглин из Швейцарской ассоциации газовой промышленности (VSG) в ответ на вопрос информационного агентства AWP.

По его словам, если в Швейцарии возникнет дефицит газа, федеральное правительство предпримет соответствующие меры.

"К ним относятся, например, переход на мазут для потребителей, работающих на двухтопливных системах (где природный газ может быть заменен мазутом), призывы к жесткой экономии и квоты для крупных потребителей. Однако безопасность поставок газа в Швейцарию в настоящее время в значительной степени обеспечена. Газа для промышленности должно быть достаточно, даже при чрезвычайно высоких ценах", - подчеркнул Хегглин.

Швейцарский эксперт назвал большой проблемой обеспечение газоснабжения страны в предстоящую зиму.

"Поэтому Федеральный совет уже принял решение о мерах в начале марта. В соответствии с этим газовые компании должны иметь возможность совместно приобретать газ, мощности для хранения газа и сжиженного природного газа (СПГ), не опасаясь антимонопольных последствий", - пояснил он.

Хегглин сообщил, что Швейцария не производит природный газ, поэтому весь спрос приходится импортировать.

"Кроме того, в Швейцарии нет коммерческих газохранилищ. Страна закупает газ в основном в торговых точках в соседних странах - Германии, Франции и Италии, а также в Нидерландах. Согласно статистическим данным, в 2020 году почти половина импорта газа в Швейцарию поступила из России. Норвегия поставила почти четверть, а ЕС - пятую часть. На Алжир по-прежнему приходилось 3% поставок", - резюмировал Томас Хегглин.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.