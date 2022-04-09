В Баку состоялся детский стартап-форум, организованный MiniBoss Business School Baku

Девятого апреля в Баку состоялся детский стартап-форум (Startup Forum 2022), организованный MiniBoss Business School Baku, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Цель форума, являющегося составной частью учебной программы MiniBoss Business School Baku - поощрение детей и подростков к бизнес-идеям и поддержка профессионалами формирования этих идей.

В нынешнем году на форуме было представлено 12 проектов, и в нем приняли участие команды MiniBoss Business School Baku, а также других государственных и частных школ азербайджанской столицы.

На форуме были представлены стартап-проекты детей и подростков в возрасте 6-17 лет в таких областях, как робототехника, торговля, керамика. В итоге жюри, состоящее из предпринимателей и потенциальных инвесторов, выбрало самые успешные проекты и присудило им гранты.

Нармина Гасанова, основатель MiniBoss Business School Baku, рассказала, что каждую весну проводится стартап-форум, на котором дети представляют инвесторам свои идеи.

"Форум побуждает молодых людей стать в будущем предпринимателями, развивает их творческие идеи. Мы рады организовать форум под названием MiniBoss Business School Baku. Мы работаем над тем, чтобы расширить рамки мероприятия и привлечь к нему больше молодежи", - сказала Гасанова.

Добавим, что детский стартап-форум является первой подобной площадкой в ​Азербайджане для поддержки молодежных предпринимательских инициатив.