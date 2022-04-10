Во время перемещения опорного блока на барже СТБ-1 произошел инцидент

9 апреля во время перемещения опорного блока на барже СТБ-1 в акватории Бакинского завода глубоководных оснований имени Гейдара Алиева оторвался буксировочный крюк, и баржа коснулась причального моста.

Как сообщили Day.Az в компании BOS Shelf, операция была немедленно прекращена, опорный блок был прикреплен к порту и приняты другие необходимые меры.

В результате инцидента никто не пострадал.

Перемещение опорного блока было возобновлено и осуществлялось в обычном режиме в течение дня 10 апреля.