Назван удельный вес промзон в инвестициях в ненефтяной сектор Азербайджана

В 2021 году удельный вес промышленных зон в инвестициях в ненефтяной сектор экономики Азербайджана составил 23,8 процента.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минэкономики Азербайджана.

Отметим, что на сегодняшний день резиденты промышленных зон в Азербайджане сэкономили более 426 миллионов манатов за счет НДС на импорт и таможенных льгот, применяемых в индустриальных парках, находящихся под управлением Агентства по развитию экономических зон.

Резиденты промышленных парков освобождаются от уплаты налога на имущество, земельного налога, налога на прибыль в течение 10 лет с даты их регистрации, а НДС - при импорте техники, технологического оборудования и установок производственного назначения и таможенной пошлины в течение семи лет.