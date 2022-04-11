Компания Akabe İnşaat сдала в пользование магазин мрамора "Akabe Stone"
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Компания Akabe İnşaat провела торжественную церемонию открытия своего нового магазина по продаже мрамора "AKABE STONE".

Открытие магазина по продаже мрамора "AKABE STONE" состоялось в филиале компании "Akabe İnşaat" - "Akabe Azadlıq", расположенном по адресу: Наримановский район, проспект Азадлыг 19/79.

В мраморном отделе магазина Akabe Azadlıq выставлен качественный и отличающийся дизайном мрамор, принадлежащий компании GMY Stone, которая осуществляет международную реализацию многих очагов мрамора Турции.

В церемонии открытия приняли участие самые известные архитекторы и дизайнеры по интерьеру страны. Необычный дизайн и качество выставленного в магазине мрамора привлек внимание гостей, было запланировано проведение очередных встреч для будущего сотрудничества.

С целью создания приятной атмосферы для участников мероприятия были организованы торжественный фуршет и живая музыка. В завершение гостям преподнесли в подарок сувениры из мрамора с высеченными именами и фамилиями.

https://www.youtube.com/watch?v=4Yc76qrklC8