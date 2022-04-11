Азербайджан и Россия создадут совместные предприятия

В Азербайджане планируется обсудить вопросы создания совместных предприятий с Республикой Адыгея РФ.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея РФ, 26 апреля в рамках содействия укреплению сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства России и Азербайджана АО "Корпорация "МСП" совместно с азербайджанским Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) организуют биржу контактов "Российско-азербайджанское сотрудничество в сфере МСП: новые вызовы и цифровые решения".

По данным центра, планируется проведение В2В-переговоров в гибридном формате в виде трех тематических бизнес-сессий: сельское хозяйство и продукты питания, товары для красоты и здоровья, строительные материалы и оборудование.

"Стороны обсудят вопросы расширения доступа МСБ на рынки России и Азербайджана и создания совместных предприятий", - говорится в сообщении центра.