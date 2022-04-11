Банк АВВ запустил кампанию "Весенняя акция", предназначенную для малых и средних предпринимателей. Так, в период кампании, клиентам, открывшим в банке АВВ счет в режиме онлайн, будут предлагаться определенные скидочные условия на все пакеты услуг. Таким образом те, кто воспользуется данной возможностью получат 30% скидку на пакеты "Standart", "Standart+", "İmtiyazlı" и 20% скидку на пакеты "Premium", "Premium+". Кампания будет действительна до 30 апреля.

Пакеты услуг АВВ включают в себя множество комплексных банковских услуг необходимых для предпринимателей, большинство из которых осуществляется на бесплатной основе. Став обладателем этих пакетов услуг, клиенты получат возможность снимать наличные средства со счета, осуществлять внутренние и международные денежные переводы, заказывать и переводить денежные средства на карты в рамках зарплатного проекта, а также осуществлять заказ корпоративных так и бизнес-карт. Кроме этого за обслуживание POS-терминалов удержание ежемесячной комиссии не предусмотрено. Пакеты услуг разделеены на 5 типов: "Standart", "Standart+", "İmtiyazlı" "Premium", "Premium+". Получить более подробную информацию о перечисленных пакетах можно здесь. А воспользоваться услугой открытия счета в режиме онлайн возможно по этому линку.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.