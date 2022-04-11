Ж/д ведомства Азербайджана, Грузии, Казахстана и Турции создадут совместное предприятие

Железнодорожные ведомства Азербайджана, Грузии, Казахстана и Турции - стран-участниц Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) планируют создать совместное предприятие Middle Corridor (Средний коридор).

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на украинский сайт Rail Expo, в настоящее время ведется работа над созданием СП.

Кроме того, сообщается, что генеральный секретарь ассоциации ТМТМ Гайдар Абдикеримов, выступая на RailFreight Summit, заявил, что СП будет официально зарегистрировано в начале или середине 2023 года.

Также, по данным Rail Expo, совместное предприятие обеспечит предоставление высококачественных интермодальных транспортных и логистических услуг, гармонизирует трансграничные тарифы и внедрит унифицированную IТ-платформу для полной автоматизации услуг по перевозке грузов из Китая в Турцию.

"В рамках этого СП планируется объединить международный коридор Север-Юг с портами Каспийского моря, расширив коридор в Иран и арабские страны вдоль Персидского залива, Восточной Африки и Индии", - говорится в сообщении Rail Expo.

Напомним, что ранее Грузия, Азербайджан, Турция и Казахстан подписали четырехстороннюю декларацию "О Транскаспийском коридоре Восток-Запад", в которой намечаются шаги по укреплению транзитного потенциала стран - участниц этого документа.