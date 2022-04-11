Прошедшие четыре года запомнились глубокими социальными реформами в Азербайджане, в результате которых значительно улучшилось благосостояние населения страны. Систематические реформы охватили все ветви власти. С проведением обширных структурных реформ омолодился состав госструктуры. В нашей стране были углублены антикоррупционные меры, проведены многочисленные работы по повышению прозрачности в экономике. Достигнутые успехи в социальной сфере позволили стране успешно противостоять глобальной пандемии COVID-19, которая стала настоящим испытанием для всего мира.

Об этом Day.Az сказал эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

По его словам, в течение последних четырех лет президентства Ильхама Алиева Азербайджан председательствовал в Движении неприсоединения, второй по величине организации в мире.

"Председательство Азербайджана придало новое дыхание Движению неприсоединения. В 2020 году Азербайджан обратился в ООН для обсуждения на специальной сессии Генеральной ассамблеи вопрос объединения усилий международного сообщества для борьбы с коронавирусом для предотвращения вакцинного национализма", - напомнил он.

Как подчеркнул наш собеседник, под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан обрел экономическую независимость, которая стала гарантом политической независимости страны.

"Растущая экономическая мощь Азербайджана, национальная солидарность в стране, авторитет страны на международной арене позволили освободить наши земли, которые около 30 лет находились под армянской оккупацией. Тактика боя, продемонстрированная азербайджанскими военнослужащими во время 44-дневной войны под руководством Верховного главнокомандующего, вошла в мировую военную историю красными буквами. Во время войны и в послевоенный период интервью Президента Ильхама Алиева для представителей зарубежных и местных СМИ позволили Азербайджану выйти победителем в информационной войне", - считает эксперт-экономист.

Наш собеседник отметил, что благодаря твердой и принципиальной позиции Президента Ильхама Алиева международное сообщество приняло созданные после Второй карабахской войны новые реалии в регионе.

"Последние четыре года стали успешными и для азербайджанской дипломатии. Благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева в мире появился шанс на долгосрочный мир, стабильность и сотрудничество в регионе. Южный газовый коридор, коммерческие поставки по которому начались 31 декабря 2020 года, сегодня играет неоценимую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. В то время, когда противоречия в газоснабжении Европы углубляются, азербайджанский газ стал новой надеждой для континента. Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и достойный партнер на международной арене. В целом, четыре года назад наш народ проголосовал за независимость, суверенитет и развитие страны, вновь выбрав Президента Ильхама Алиева своим лидером", - подытожил Эльданиз Амиров.

Абдул Керимханов