Российская авиакомпания осуществит грузоперевозки в Азербайджан

Российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" осуществит до конца 2022 года грузоперевозки в ряд стран, в том числе Азербайджан.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, Москва обеспечит авиакомпанию "Волга-Днепр" заказами почти на 9,7 миллиарда рублей (около 129,6 миллиона долларов по курсу ЦБ РФ) до конца 2022 года.

"Было заключено соглашение между правительством Москвы и крупнейшей российской авиакомпанией "Волга-Днепр" по организации грузового авиасообщения между российской столицей и рядом городов крупных стран", - сказал Ликсутов.

По его словам, в число этих стран вошли Китай, Индия, Турция, Азербайджан и ряд других.

"Через них осуществляется плотный поток грузоперевозок по воздуху, идут поставки от запчастей и компонентов для фармацевтической индустрии до детских товаров. Контракт был подписан до конца 2022 года, и общий объем составляет 20 тысяч тонн. Первый самолет уже вылетел по маршруту Москва - Индия - Бангладеш. Из Москвы поставляются металлические изделия для Индии, а обратно самолет вернется с компонентами для медицинских изделий, тканями и компонентами для детских игрушек", - сказал Ликсутов.