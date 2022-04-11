Эльман Рустамов освобождается от должности председателя Центробанка

11 апреля на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству были обсуждены представления Президента Азербайджанской Республики об освобождении Эльмана Рустамова от должности члена правления Центрального банка и назначении Талеха Кязимова на эту должность. Об этом сообщили Trend в парламентском комитете, передает Day.Az.

Комитет Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству дал положительное заключение на оба представления и рекомендовал их для обсуждения на пленарном заседании парламента.