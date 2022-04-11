https://news.day.az/economy/1452197.html Эльман Рустамов освобождается от должности председателя Центробанка
Эльман Рустамов освобождается от должности председателя Центробанка
11 апреля на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству были обсуждены представления Президента Азербайджанской Республики об освобождении Эльмана Рустамова от должности члена правления Центрального банка и назначении Талеха Кязимова на эту должность. Об этом сообщили Trend в парламентском комитете, передает Day.Az.
Комитет Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству дал положительное заключение на оба представления и рекомендовал их для обсуждения на пленарном заседании парламента.
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