https://news.day.az/economy/1452199.html В Азербайджане назначается новый член правления Центробанка
В Азербайджане назначается новый член правления Центробанка
В Азербайджане назначается новый член правления Центрального банка.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос обсуждался на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству 11 апреля.
На заседании было обсуждено представление Президента Азербайджанской Республики о назначении Талеха Кязимова на должность члена правления Центробанка.
Комитет Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству дал положительное заключение на это представление и рекомендовал его для обсуждения на пленарном заседании парламента.
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