В Азербайджане назначается новый член правления Центробанка

В Азербайджане назначается новый член правления Центрального банка.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос обсуждался на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству 11 апреля.

На заседании было обсуждено представление Президента Азербайджанской Республики о назначении Талеха Кязимова на должность члена правления Центробанка.

Комитет Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству дал положительное заключение на это представление и рекомендовал его для обсуждения на пленарном заседании парламента.