В Азербайджане выросло число налогоплательщиков

На 1 апреля 2022 года в Азербайджане насчитывалось 1 360 747 налогоплательщиков, что на 9,7 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщили Day.Az в Государственной налоговой службе, из общего числа налогоплательщиков 87,9 процента составили физические лица, а 12,1 процента - юридические лица.

По ее данным, за год число индивидуальных предпринимателей в Азербайджане выросло на 9,9 процента, а компаний - на 7,8 процента.