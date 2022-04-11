Еврокомиссия должна поддержать увеличение пропускной способности TAP

Трансадриатический газопровод (TAP) за последние несколько дней достиг максимальной пропускной способности.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал генеральный директор консорциума TAP AG Лука Шиппати (Luca Schieppati).

"В последние три дня TAP задействован на максимальной мощности, транспортируя 33 млн кубометров газа в сутки. В годовом выражении это соответствует в среднем 12 млрд кубометрам, из них 10,5 млрд кубометров может попасть в Италию. Для наращивания объемов поставок газа по TAP нет необходимости использовать еще одну трубу, нам нужно увеличить компрессию в Греции и Албании.

Долгосрочная цель состоит в том, чтобы увеличить пропускную способность трубопровода в 2 раза. С этой точки зрения важна поддержка Европейской комиссии и правительства Италии.

Газопроводы, такие как TAP, сейчас служат укреплению энергетической безопасности и будут служить и в будущем благодаря возможности транспортировки водорода, смешанного с газом, по той же инфраструктуре", - пишет Шиппати.