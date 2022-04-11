В Баку и регионах Азербайджана пройдут выставки-ярмарки продукции субъектов МСБ

В Баку и регионах Азербайджана пройдут выставки-ярмарки товаров и услуг субъектов микро- и малого предпринимательства - "KOB Fest", сообщает Day.Az.

Целью ярмарок, которые будут организованы при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), является продвижение и продажа продукции и услуг микро- и малого бизнеса, а также демонстрация местной продукции. Ярмарки также направлены на установление деловых связей между предпринимателями и поставщиками, расширение возможностей по сбыту своей продукции субъектами предпринимательства.

Первая выставка - ярмарка "KOB Fest" пройдет в Ичери Шехер в Баку 25-26 апреля. На ярмарке, приуроченной к отмечаемому 25 апреля Дню предпринимателя, будут представлены продукты питания и непродовольственные товары, произведенные субъектами предпринимательства, изделия ручной работы мастеров, а также услуги, предоставляемые МСБ, продукция и услуги местных стартапов. В ее рамках пройдут B2B-встречи между предпринимателями, будут представлены бизнес-услуги, а также организованы культурно-развлекательная программа, мастер-классы творческих личностей.

Микро- и малые предприятия, желающие представить свою продукцию и услуги на ярмарке, могут подать заявку в Агентство по ссылке: https://smb.gov.az/az/contact-form/exhibition-form/1

Заявки принимаются в электронном виде.

Агентство приглашает жителей Баку и гостей города на "KOB Fest" - выставку-ярмарку продукции, которая пройдет 25-26 апреля в Ичери Шехер.