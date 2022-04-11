Банк АВВ принял участие в акции по посадке деревьев (R)

11 апреля в столичном поселке Мушвигабад состоялась акция "Зеленый Марафон" по посадке деревьев. В акции, проведенной в рамках совместной инциативы общественного объединения IDEA и Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) также приняли участие представители финансовых ассоциаций страны.

Посадка деревьев была осуществлена на участке площадью 51 гектар, отведенном для создания леса. При финансовой поддержке финансовых ассоциаций также была установлена ​​система капельного орошения.

В акции по посадке деревьев, участниками которой стали министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, руководство АБА и менеджеры других банков, также принял участие и Председатель правления АВВ Аббас Ибрагимов.

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