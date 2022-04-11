В Азербайджане продолжается подготовка к первому аукциону по продаже карабахских скакунов

Впервые в Азербайджане планируется выставить на аукцион несколько скакунов карабахской породы в Гобустанском демонстрационном животноводческом комплексе, сообщает Day.Az.

В аукционе, который состоится 15 апреля, могут принять участие как местные, так и зарубежные предприниматели, фермеры. На продажу будут выставлены специально отобранные скакуны, обладающие высоким потенциалом, продажа будет осуществляться в соответствии с форматом аукциона. В период аукциона участникам будет предоставлена интерактивная информация о карабахских скакунах. Продажа будет оформлена в соответствии с окончательной ценой, животные будут застрахованы страховой компанией.

В настоящее время в Гобустанском демонстрационном животноводческом комплексе идет подготовка к продаже шести скакунов. Они выращены в Карабахском коневодческом комплексе в Агдаме и частных клубах. На начальном этапе на аукцион будут выставлены три карабахских скакуна. Так, стартовая цена скакуна по кличке "Султан" составит 30 тыс. манатов, "Сахиль" - 5 тыс. манатов, "Зилахар" - 7 тыс. манатов. На следующем этапе на аукцион будут выставлены скакуны по кличке "Кендир", "Шабан" и "Сегах", выращенные на агдамском конном заводе.

Регистрация на первый аукцион уже началась. Лица, желающие принять участие, могут зарегистрироваться, отправив копию удостоверения личности на адрес электронной почты ofis@aqroservis.gov.az или на whatsapp по номеру +99450 234 48 88.

В будущем в Гобустанском животноводческом комплексе будет продолжена продажа местных и зарубежных пород племенных животных.