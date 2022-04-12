Темпы роста торговли в мире снизятся почти вдвое

Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует снижение темпов роста глобальной торговли в 2022 году с ожидавшихся ранее 4,7% до 2,4 - 3%. Об этом говорится в опубликованном в понедельник в Женеве докладе секретариата ВТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Этот кризис может привести к сокращению темпов роста мирового ВВП на 0,7 - 1,3 процентных пункта, и рост составит таким образом между 3,1% и 3,7%", - отметили в секретариате ВТО. "Согласно этому моделированию, темпы роста глобальной торговли в этом году могут снизиться почти наполовину: с 4,7%, о которых шла речь в прогнозах в октябре прошлого года, до 2,4 - 3%", - констатировали эксперты.

По их словам, сокращение торговли и объема производства скорее всего ощутит на себе население по всему миру из-за "более высоких цен на продовольствие и энергию, а также ввиду снижения наличия товаров, экспортируемых Россией и Украиной". При этом "большому риску" подвергаются государства с низкими доходами на душу населения, поскольку они тратят на продовольствие более значительную долю своих доходов, чем богатые страны. "Это может оказать влияние на политическую стабильность", - предупредили эксперты.

Они напомнили, что Россия и Украина являются крупными поставщиками "существенной продукции", в частности, продовольствия и энергии. "Европа, являющаяся основным направлением для российского и украинского экспорта, скорее всего будет нести основное бремя экономических последствий", - отметили в секретариате. Вместе с тем "уязвимыми регионами" авторы доклада называют также Африку и Ближний Восток, поскольку они импортируют из России и Украины более половины необходимого им зерна.

В ВТО предупредили о наличии "долгосрочного риска" вследствие событий в Украине: это возможная "дезинтеграция глобальной экономики на отдельные блоки". "Экономические санкции могут привести к тому, что крупные экономики будут двигаться к "отмежеванию" от других, основанному на геополитических расчетах с целью достижения больше самодостаточности в производстве и торговле", - считают эксперты. По их мнению, даже если не возникнет новых "официальных блоков" в мире, "частные игроки" могут попытаться "минимизировать риски путем переориентации цепочек поставок".

В секретариате ВТО подчеркнули, что в сложившейся ситуации большое значение имеет "основанная на правилах многосторонняя торговая система". Авторы доклада ратуют за "сохранение открытости рынков", чтобы все страны могли воспользоваться "экономическими возможностями".