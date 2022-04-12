Сотрудники Kapital Bank приняли участие в акции по посадке деревьев

11 апреля 2022 года по инициативе Ассоциации банков Азербайджана (AБA) и Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) была проведена акция по посадке деревьев. В рамках акции с участием сотрудников банков страны были посажены различные деревья на участке площадью 51 гектар, расположенном в поселке Мушвигабад города Баку.

В мероприятии приняли участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, президент АБА Закир Нуриев, заместитель председателя правления Kapital Bank Яшар Мамедов, сотрудники банка и другие официальные лица. На территории, где посажены новые деревья, в рамках акции была установлена и система капельного орошения.

Мероприятие проведено в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Ассоциацией банков Азербайджана и Министерством экологии и природных ресурсов по поддержке мер по созданию качественной экологической среды в стране.

Kapital Bank поддерживает различные акции по посадке деревьев по всей стране в соответствии со своей стратегией корпоративной социальной ответственности. В прошлом году банк принял участие в акции Zəfərdən Dirçəlişə ("От победы к возрождению"), организованной Министерством экологии и природных ресурсов и Фондом "Возрождение Карабаха" в освобожденном Зангиланском районе.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 105 филиалах и 23 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart: https://kbl.az/tkstcrd.