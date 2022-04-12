Нефть дорожает

Мировые цены на нефть во вторник утром растут более чем на 2%, а марка Brent вновь стоит дороже 100 долларов за баррель, в то время как инвесторы оценивают перспективы предложения нефти со стороны Ирана. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,13%, до 100,58 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,29%, до 96,44 доллара.

В ходе вчерашних торгов стоимость нефти марки WTI опускалась ниже 93 долларов за баррель впервые с 21 февраля, Brent - ниже 98 долларов впервые с 16 марта. А удешевление этого сырья достигло 2,5%.

Поддержку удорожанию "черного золота" во вторник утром оказывают сомнения по поводу скорого заключения соглашения между США и Ираном по поводу ядерных разработок.