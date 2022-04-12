Запущен личный кабинет Asan Imza нового поколения

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана с марта 2022 года запустила на портале e-taxes.gov.az функцию "Личный кабинет нового поколения Asan Imza".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Госналоговая служба.

"Цель нововведения заключается в том, чтобы учесть инициативы правительства по цифровой трансформации, растущий интерес пользователей к услуге Asan Imza, обеспечить для них удаленный и удобный доступ к этой услуге. Платформа обеспечивает эффективное управление, улучшая прозрачность, электронную защиту (включая конфиденциальность) и безопасность", - говорится в сообщении.

Личный кабинет, созданный в соответствии с международными стандартами, является виртуальным помощником, который экономит время пользователей и выполняет операции в короткие сроки.

В сообщении отмечается, что одной из основных функций личного кабинета является управление разрешениями, предназначенными только для руководителей предприятий и организаций. С помощью этой функции можно принимать решения об управлении доступом сотрудников к электронным услугам с помощью Asan Imza.

Отметим, что такой личный кабинет, в котором сочетается множество разных инновационных сервисов для мобильной цифровой подписи, является уникальным.

Технология Asan Imza создана в соответствии с мировыми стандартами усиленной электронной подписи и признана ведущими мировыми организациями (Национальный институт стандартов и технологий США, регулятор Европейского Союза - eIDAS) самой инновационной практикой.