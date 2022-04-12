В Баку начнет работу Дом МСБ

В ближайшее время планируется начало функционирования Дома МСБ в Баку.

Как сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, об этом сказал в ходе очередного заседания Координационной группы при Агентстве председатель правления структуры Орхан Мамедов.

Координационная группа была создана постановлением Кабинета министров от 21 сентября 2018 года с целью координации политики развития предпринимательства, обеспечения эффективной координации между государственными структурами и МСБ при оказании услуг субъектам предпринимательства в домах МСБ. В нее входят представители около 30 государственных учреждений.

Выступая на заседании, председатель Координационной группы, замминистра экономики Ниязи Сафаров сказал, что в стране осуществляются последовательные меры по развитию предпринимательства. Были отмечены подписанные главой государства документы, принятые решения в сфере поддержки развития предпринимательства. Подчеркнув значение деятельности домов МСБ с точки зрения улучшения предоставляемых предпринимателям услуг, Сафаров отметил важность совместной деятельности государственных структур в этой сфере.

Председатель правления агентства Орхан Мамедов сказал, что в настоящее время в городах Хачмаз и Евлах функционируют два дома МСБ, где предпринимателям оказано более 88 тысяч услуг. Было отмечено, что уровень удовлетворенности предпринимателей услугами, предоставляемыми в домах МСБ, составляет 99%. Опыт домов МСБ в Евлахе и Хачмазе дает основание говорить о том, что они являются важной платформой для предпринимателей. В ближайшее время планируется начало функционирования Дома МСБ в Баку, в настоящее время ведутся завершающие работы. В Доме МСБ в Баку предприниматели смогут получить услуги "G2B " и "B2B", здесь также будут работать центр для стартапов, Центр медиации и Центр развития МСБ.

На заседании были обсуждены вопросы деятельности домов МСБ, создания Дома МСБ в Баку и организации там работы государственных структур.