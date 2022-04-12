В правление ОАО "Муганбанк" новое назначение председателя правления. Соответствующим решением Наблюдательного совета Муганбанка исполняющий обязанности Председателя Правления Эльнур Мир Рагим оглы Аббасов, назначен Председателем Правления банка.

Эльнур Аббасов родился в 1981 году в Баку. Получил высшее образование 1998-2002 годах, в Университете Одлар Юрду по специальности юриста. В 2002-2004 годах получил степень магистра по специальности гражданское право.

В 2002 году начал свою профессиональную деятельность в банковской сфере в качестве операциониста департамента обслуживания клиентов Муганбанка, работал инспектором кредитно-инвестиционного департамента, начальником отдела потребительских кредитов, заместителем директора кредитного департамента, директором департамента ритейл-банкинга и по работе с международными финансовыми институтами. В 2019 году продолжил свою деятельность заместителем директора департамента управления филиальной сетью ОАО "Капиталбанк". Проработав некоторое время в Капиталбанке, вернулся в Муганбанк на должность генерального директора. 07.01.2021 г. был назначен Заместителем Председателя Правления Муганбанк, затем с 01.11.2021 г. назначен исполняющим обязанности Председателя Правления.

Женат, имеет двоих детей.