Принят новый госстандарт по продбезопасности

В Азербайджане на основании новой версии международного стандарта ISO 22000:2018 принят новый стандарт AZS ISO 22000:2022 "Системы управления продовольственной безопасностью - Требования ко всем организациям, участвующим в продовольственной цепи".

Об этом сообщили Day.Az в Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики.

Проект нового госстандарта был одобрен юридическим лицом публичного права "Азербайджанский институт стандартизации", подведомственным Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком, и включен в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

Применение стандарта будет способствовать управлению безопасностью и качеством пищевых продуктов и приведению деятельности организаций, участвующих в продовольственной цепи, в соответствие с международными требованиями, а также повышению качества пищевых продуктов.