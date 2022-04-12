https://news.day.az/economy/1452583.html В PASHA Bank новое назначение
В PASHA Bank новое назначение
Талех Кязымов, занимавший с 1 июля 2015 года должность председателя Правления, главного исполнительного директора PAŞA Bank, назначен членом правления Центрального банка Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az, в настоящее время на должность исполняющего полномочия председателя правления PAŞA Bank назначен заместитель председателя правления банка Джавид Гулиев. Отметим, в ближайшее время будет сформирован полный состав правления и произведено назначение на должность председателя правления.
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