В PASHA Bank новое назначение

Талех Кязымов, занимавший с 1 июля 2015 года должность председателя Правления, главного исполнительного директора PAŞA Bank, назначен членом правления Центрального банка Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, в настоящее время на должность исполняющего полномочия председателя правления PAŞA Bank назначен заместитель председателя правления банка Джавид Гулиев. Отметим, в ближайшее время будет сформирован полный состав правления и произведено назначение на должность председателя правления.