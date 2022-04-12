«Шах Дениз-2» компенсирует большую часть снижения добычи на АЧГ

Ожидается, что большая часть снижения добычи нефти на азербайджанском блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) будет компенсирована добычей конденсата в рамках второй фазы разработки "Шах-Дениз", сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

Как отмечается, добыча жидких углеводородов в Азербайджане в феврале снизилась на 15 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем до среднего уровня в 0,72 миллиона баррелей в сутки, что на 59 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в прошлом году.

"Добыча сырой нефти снизилась на 15 тысяч баррелей в сутки в феврале по сравнению с январем в среднем до 566 тысяч баррелей в сутки. Добыча жидких углеводородов в Азербайджане увеличилась в марте 2022 года в среднем до 0,8 миллиона баррелей в сутки. По оценкам, в 2021 году производство жидких углеводородов выросло на 0,01 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2020 годом и составило в среднем 0,74 миллиона баррелей в сутки, а в 2022 году прогнозируется рост на 0,07 миллиона баррелей в сутки в среднем до 0,81 миллиона баррелей в сутки", - говорится в отчете ОПЕК.

Отметим, что решение, принятое на 27-м заседании стран ОПЕК+, предусматривает увеличение суточной добычи нефти в Азербайджане еще на семь тысяч баррелей в мае - до 688 тысяч баррелей, обязательство по сокращению предусматривается на уровне 30 тысяч баррелей.

Азербайджан поддержал на заседании решение увеличить суточную добычу нефти на 432 тысячи баррелей в мае 2022 года.

28-я встреча министров стран ОПЕК+ пройдет 5 мая.