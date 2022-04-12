Определены требования относительно операторов международных пассажиро- и грузоперевозок

Кабинет министров Азербайджана своим решением утвердил "Правила допуска к международным пассажирским и грузовым перевозкам автомобильным транспортом", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Изменения в данное решение могут быть внесены в соответствии с пунктом 2.6-1 "Положения о порядке подготовки и принятия нормативно-правовых актов органами Исполнительной власти", утвержденного указом Президента Азербайджанской Республики №772 от 24 августа 2002 года.

Решение вступает в силу на следующий день после его публикации.