Железные дороги Казахстана и Азербайджана будут сотрудничать

АО "НК "Казахстан Темир Жолы" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" подписали соглашение о сотрудничестве в области логистики и реализации совместных проектов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Документ подписан по итогам встречи председателя правления АО "НК "Казахстан Темир Жолы" Нурлана Сауранбаева и главы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова.

Стороны на встрече обсудили вопросы дальнейшего развития мультимодальных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), отметили необходимость усиления работы по повышению пропускной способности и сокращению транзитного времени на маршруте.

Отметим, что объем грузоперевозок по ТМТМ в 2021 году составил 586,2 тысячи тонн, а контейнерных перевозок - 25 270 TEU.

В январе - марте 2022 года по маршруту перевезено 266,3 тысячи тонн грузов, что на 123 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года. Контейнерные перевозки составили 5 847 TEU, что на 19 процентов больше показателя января - марта прошлого года.