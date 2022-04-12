Доходы госбюджета в первом квартале превысили прогноз на 6,3%

Доходы госбюджета Азербайджана в первом квартале превысили прогноз на 6,3 %.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов 12 апреля на совещании под председательством Президента Ильхама Алиева, посвященном итогам первого квартала этого года.

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