https://news.day.az/economy/1452648.html Доходы госбюджета в первом квартале превысили прогноз на 6,3% - Самир Шарифов
Доходы госбюджета в первом квартале превысили прогноз на 6,3% - Самир Шарифов
Доходы госбюджета Азербайджана в первом квартале превысили прогноз на 6,3 %.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов 12 апреля на совещании под председательством Президента Ильхама Алиева, посвященном итогам первого квартала этого года.
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