Экспорт не производящейся в Азербайджане продукции осуществляется в режиме особого контроля

Экспорт из Азербайджана продукции, которая не производится в стране, осуществляется в режиме особого контроля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров 12 апреля на совещании под председательством Президента Ильхама Алиева, посвященном итогам первого квартала этого года.

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