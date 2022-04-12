https://news.day.az/economy/1452652.html Экспорт не производящейся в Азербайджане продукции осуществляется в режиме особого контроля – Микаил Джаббаров
Экспорт не производящейся в Азербайджане продукции осуществляется в режиме особого контроля – Микаил Джаббаров
Экспорт из Азербайджана продукции, которая не производится в стране, осуществляется в режиме особого контроля.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров 12 апреля на совещании под председательством Президента Ильхама Алиева, посвященном итогам первого квартала этого года.
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