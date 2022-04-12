В I квартале Азербайджан экспортировал 12 тыс. тонн сахара

В первом квартале этого года Азербайджан экспортировал в различные страны 60 тысяч тонн фруктов, 37 тысяч тонн овощей, 12 тысяч тонн сахара.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров 12 апреля на совещании под председательством Президента Ильхама Алиева, посвященном итогам первого квартала этого года.

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