https://news.day.az/economy/1452653.html В I квартале Азербайджан экспортировал 12 тыс. тонн сахара - Микаил Джаббаров
В I квартале Азербайджан экспортировал 12 тыс. тонн сахара - Микаил Джаббаров
В первом квартале этого года Азербайджан экспортировал в различные страны 60 тысяч тонн фруктов, 37 тысяч тонн овощей, 12 тысяч тонн сахара.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров 12 апреля на совещании под председательством Президента Ильхама Алиева, посвященном итогам первого квартала этого года.
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