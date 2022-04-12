SOCAR приобретает акции сербской нефтяной компании?

Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR опровергает информацию о намерении приобрести контрольный пакет акций сербской нефтяной компании NIS, сказали в SOCAR в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

"В последние дни в сербских СМИ появилась информация о том, что SOCAR заинтересована в приобретении контрольного пакета акций сербской нефтяной компании NIS. Заявляем, что эта информация не соответствует действительности",- отметили в компании.

Ранее сербские СМИ сообщили, что SOCAR находится в контакте с правительством Сербии, а также с российской компанией "Газпромнефть", которой принадлежит контрольный пакет акций NIS.

Напомним, что ЕС запретил продажу и транспортировку сырой нефти по своей территории компаниям из третьих стран, мажоритарным владельцем которых является Россия.