SOCAR приобретает акции сербской нефтяной компании? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR опровергает информацию о намерении приобрести контрольный пакет акций сербской нефтяной компании NIS, сказали в SOCAR в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.
"В последние дни в сербских СМИ появилась информация о том, что SOCAR заинтересована в приобретении контрольного пакета акций сербской нефтяной компании NIS. Заявляем, что эта информация не соответствует действительности",- отметили в компании.
Ранее сербские СМИ сообщили, что SOCAR находится в контакте с правительством Сербии, а также с российской компанией "Газпромнефть", которой принадлежит контрольный пакет акций NIS.
Напомним, что ЕС запретил продажу и транспортировку сырой нефти по своей территории компаниям из третьих стран, мажоритарным владельцем которых является Россия.
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