Азербайджанская нефть подскочила в цене

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 12 апреля повысилась на 6,48 доллара относительно предыдущего показателя и составила 109,11 доллара за баррель, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 6,46 доллара - до 107,01 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 6,45 доллара, составив 66,45 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 12 апреля выросла на 6,83 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 105,33 доллара за баррель.