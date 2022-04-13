Установлена таможенная пошлина за ввозимые в Азербайджан съедобные насекомые
Depozit faizini öncədən al!

Для ввозимых в Азербайджан съедобных насекомых установлена таможенная пошлина.

Как передает Day.Az, в связи с этим Кабинет министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и экспортных таможенных пошлин".

Эти продукты питания будут облагаться 15-процентной импортной таможенной пошлиной.