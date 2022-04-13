Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана выросли

В первом квартале 2022 года налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана выросли на 34,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

Министр отметил, что налоговые поступления в госбюджет превысили 2,802 миллиарда манатов, а прогноз по ним выполнен на 123,8 процента.

"Кроме того, поступления в госбюджет от ненефтяного сектора выросли на 48,9 процента и превысили 2,249 миллиарда манатов. Прогноз по ним перевыполнен на 28,6 процента", - говорится в публикации.