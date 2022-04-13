Ремонтные работы на нефтепроводе КТК еще не начались
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Ремонтные работы на нефтепроводе КТК (Каспийский Трубопроводный Консорциум) еще не начаты. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, передает Day.Az со ссылкой на Казинформ.

"Ремонтные работы пока еще не начались, наши российские коллеги в связи с погодными условиями не могут спуститься под воду. Они нас заверили, что примут все усилия для завершения ремонтных работ в течение апреля", - сказал Болат Акчулаков.

Глава Минэнерго добавил, что уже определено, какие ремонтные работы необходимы. Но погодные условия не позволяют их начать.

"Я на следующей неделе собираюсь ехать, но не на КТК, я хочу со своими (российскими) коллегами еще переговорить. Казахстанская делегация на следующей неделе, скорее всего, поедет в Российскую Федерацию для того, чтобы провести консультации", - добавил Болат Акчулаков.

Министр энергетики пояснил, что нужны мнения специалистов, которые непосредственно занимаются ремонтом.

"Поэтому у нас консультации проводятся на уровне руководства технических специалистов. Наши сотрудники находятся в Москве на рабочих встречах. Как будет дополнительная информация, я сообщу", - сказал Болат Акчулаков.