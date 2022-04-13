Ремонтные работы на нефтепроводе КТК еще не начались

Ремонтные работы на нефтепроводе КТК (Каспийский Трубопроводный Консорциум) еще не начаты. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, передает Day.Az со ссылкой на Казинформ.

"Ремонтные работы пока еще не начались, наши российские коллеги в связи с погодными условиями не могут спуститься под воду. Они нас заверили, что примут все усилия для завершения ремонтных работ в течение апреля", - сказал Болат Акчулаков.

Глава Минэнерго добавил, что уже определено, какие ремонтные работы необходимы. Но погодные условия не позволяют их начать.

"Я на следующей неделе собираюсь ехать, но не на КТК, я хочу со своими (российскими) коллегами еще переговорить. Казахстанская делегация на следующей неделе, скорее всего, поедет в Российскую Федерацию для того, чтобы провести консультации", - добавил Болат Акчулаков.

Министр энергетики пояснил, что нужны мнения специалистов, которые непосредственно занимаются ремонтом.

"Поэтому у нас консультации проводятся на уровне руководства технических специалистов. Наши сотрудники находятся в Москве на рабочих встречах. Как будет дополнительная информация, я сообщу", - сказал Болат Акчулаков.