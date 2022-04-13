Всемирный банк поддержит налоговые реформы в Азербайджане

Всемирный банк (ВБ) поддержит налоговые реформы в Азербайджане.

Об этом, как сообщили Day.Az в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, говорилось в ходе встречи исполнительного директора центра Вюсала Гасымлы с представителями Всемирного банка.

По словам Гасымлы, запуск стратегической дорожной карты по реализации среднесрочной программы расходов Азербайджана в среднесрочной перспективе является одним из целевых индикаторов обеспечения фискальной устойчивости нашей страны.

Он также проинформировал представителей ВБ о роли центра в этой сфере, деятельности, стратегическом планировании, важности коммуникации в этих процессах.

В свою очередь, представители ВБ подчеркнули важность обеспечения реализации этой программы.