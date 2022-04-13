Азербайджан нарастит грузоперевозки по международным транспортным коридорам

Азербайджанские перевозчики смогут увеличить свою долю в грузоперевозках по международным транспортным коридорам Восток-Запад и Север-Юг.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, одобрение Кабмином новых правил допуска местных перевозчиков к международным перевозкам автотранспортом будет способствовать повышению конкурентоспособности местных перевозчиков на международных рынках, увеличению их доли в двусторонних и транзитных перевозках.

"Новые правила будут регулировать процесс регистрации операторов Агентством наземного транспорта Азербайджана при нашем министерстве. Согласно правилам, юридические или физические лица, желающие зарегистрироваться в качестве перевозчика, должны находиться на налоговом учете, иметь соответствующие транспортные средства, а также соответствовать определенным критериям, связанным с деловой репутацией, финансовым положением", - говорится в сообщении ведомства.

В информации отмечается, что одной из целей одобрения Кабмином правил допуска перевозчиков к международным перевозкам является применение в Азербайджане требований Хартии качества Международного транспортного форума, являющейся ведущим механизмом регулирования в сфере автомобильного транспорта.

"Хартия качества устанавливает соответствующие требования к учреждению, его деловой репутации, финансовой устойчивости и профессиональной компетентности, разрешает перевозку организациям, соответствующим этим требованиям. Это в свою очередь способствует эффективной организации автомобильных перевозок, устойчивому развитию отрасли и повышению инвестиционного потенциала", - добавили в министерстве.

Отметим, что 12 апреля 2022 года Кабинет министров Азербайджана своим решением утвердил "Правила допуска к международным пассажирским и грузовым перевозкам автомобильным транспортом". Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.