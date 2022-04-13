Страны ОПЕК+ перевыполнили свои обязательства

Страны ОПЕК+ (организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и инициатива по сокращению добычи нефти, охватывающая страны, не входящие в организацию) в марте этого года выполнили свои обязательства по сокращению добычи нефти на 159%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА), страны ОПЕК в марте выполнили свои обязательства на 157%, страны, не входящие в ОПЕК, - на 162%. Россия выполнила свои обязательства на 149%.

Согласно отчету МЭА, что по 23 странам, входящим в альянс ОПЕК+, суточная добыча нефти составила 44,1 млн. баррелей.