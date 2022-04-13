https://news.day.az/economy/1452890.html Поступления в госбюджет Азербайджана от взносов на соцстрахование превысили 1 млрд манатов
Поступления в госбюджет Азербайджана от взносов на соцстрахование превысили 1 млрд манатов
В первом квартале 2022 года поступления в государственный бюджет Азербайджана от взносов на обязательное государственное социальное страхование и взносов на страхование от безработицы выросли на 109 и 112,3 процента соответственно.
Об этом, как передает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.
В публикации отмечается, что поступления в госбюджет от взносов на обязательное государственное социальное страхование в отчетный период составили 1,047 миллиарда манатов, а от взносов на страхование от безработицы - превысили 35,266 тысячи манатов.
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