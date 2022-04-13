Азербайджан перевыполнил обязательства по ОПЕК+
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В марте 2022 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 696,4 тыс. баррелей.

Как сообщили Day.Az в Министерстве энергетики, суточная добыча сырой нефти составила 579,4 тыс. баррелей, конденсата -117 тыс. баррелей.

Таким образом, Азербайджан в марте выполнил свои обязательства в рамках ОПЕК+ на 116%.