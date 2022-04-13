Расходы госбюджета Азербайджана исполнены в I кв. 2022 г. на 99%

Расходы государственного бюджета в первом квартале 2022 года исполнены на 5,629 миллиарда манатов, или на 99 процентов от прогнозируемой суммы.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве финансов Азербайджана, прогноз расходов госбюджета на период январь-март 2022 года составлял 5,688 миллиарда манатов, что превышает прогноз первого квартала 2021 года на 1,9 процента, или 105,8 миллиона манатов.

По данным ведомства, в первом квартале 2022 года на текущие расходы было направлено свыше 4,186 миллиарда манатов, или 74,4 процента общих расходов государственного бюджета (на 166,1 миллиона манатов, или 4,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), 1,094 миллиарда манатов, или 19,4 процента составили основные расходы, 348,8 миллиона манатов, или 6,2 процента пришлись на расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств (на 48,7 миллиона манатов, или 12,3 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года).

Отметим, что в первом квартале 2022 года профицит государственного бюджета Азербайджана составил 1,38 миллиарда манатов. Доходы государственного бюджета составили свыше 7,009 миллиарда манатов, расходы - 5,629 миллиарда манатов.