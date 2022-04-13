Баку и Рияд обсудили расширение экономических связей
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Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономики и планирования Саудовской Аравии Файсал Аль-Ибрагим провели встречу в формате видеоконференции.

Об этом, как сообщает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана в Twitter.

"Провели плодотворные дискуссии по вопросам расширения экономических связей между нашими странами, устойчивого развития двусторонних торговых отношений и новых возможностей для сотрудничества в области инвестиций", - говорится в публикации.