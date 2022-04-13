https://news.day.az/economy/1452943.html Баку и Рияд обсудили расширение экономических связей
Баку и Рияд обсудили расширение экономических связей
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономики и планирования Саудовской Аравии Файсал Аль-Ибрагим провели встречу в формате видеоконференции.
Об этом, как сообщает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана в Twitter.
"Провели плодотворные дискуссии по вопросам расширения экономических связей между нашими странами, устойчивого развития двусторонних торговых отношений и новых возможностей для сотрудничества в области инвестиций", - говорится в публикации.
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