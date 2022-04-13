В Азербайджане продолжается прием заявок на участие в первой выставке-ярмарке “KOB Fest”

Продолжается прием заявок на участие в первой выставке-ярмарке "KOB Fest", которая пройдет в Ичери Шехер в Баку 25-26 апреля, передает Day.Az.

Субъекты микро-и малого предпринимательства, желающие представить свою продукцию и услуги на ярмарке, могут обратиться в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), заполнив соответствующую форму заявки по ссылке: https://smb.gov.az/az/contact-form/exhibition-form/1

Прием заявок завершится 18 апреля в 00:00.

Отметим, что "KOB Fest", организуемый Агентством по развитию МСБ, будет посвящен отмечаемому 25 апреля Дню предпринимателя. На ярмарке будут реализовываться различные продовольственные и непродовольственные товары, изделия ручной работы мастеров.

В отличие от традиционных ярмарок, в "KOB Fest" могут принять участие не только предприниматели, занимающиеся производством, но и субъекты МСБ и стартапы, оказывающие различные услуги потребителям. В рамках ярмарки пройдут встречи "B2B" между предпринимателями, будут представлены бизнес-услуги, а также организованы культурно-развлекательная программа, мастер-классы творческих личностей. Плата за участие микро-и малых предпринимателей в ярмарке не предусмотрена .

В ближайшие месяцы планируется проведение выставки-ярмарки "KOB Fest" и в других городах и районах Азербайджана.