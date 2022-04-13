В Сумгайыте появятся новые рабочие места

ООО 4MAPS Bilgi Technologies присвоен статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка при министерстве экономики Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон при минэкономики.

Новый резидент будет реализовывать проект "Организация центра исследований и разработок, картографии и навигационных услуг" на территории парка площадью 1,5 га.

На предприятии инвестиционной стоимостью 10 миллионов манатов планируется создать 750 рабочих мест.

Отметим, что в настоящее время в Сумгайытском химическом промышленном парке действуют 26 резидентов.